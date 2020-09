Calciomercato Napoli – Pedullà svela le carte: “trattativa a sorpresa”

NAPOLI CALCIO – A Gattuso non è bastata la vittoria schiacciante contro il Genoa. L’allenatore non è ancora pienamente soddisfatto della sua squadra. Dopo la partita, ai microfono di Sky Sport, ha dichiarato che si deve lavorare ancora molto per trovare l’equilibrio giusto. Quell’equilibrio che potrà permettere agli azzurri di tornare nelle posizioni alte della classifica. Sul fronte mercato, sono settimane che l’allenatore chiede alla dirigenza un centrocampista in più. Le sue idee di gioco sono abbastanza chiare. Il modulo scelto è il 4-2-3-1. L’unico problema è che la chiusura del mercato si avvicina e il sostituto di Allan sembra essere ancora lontano. Ma attenzione perché da Alfredo Pedullà arrivano novità interessanti.

ADL sa bene quali sono le richieste del suo allenatore e proverà ad esaudirle. Prima, però, si deve vendere. Solo una o due eventuali cessioni, spalancheranno le porte a un nuovo acquisto. Una delle poche certezze a Castel Volturno è che oltre a Milik, anche Maksimovic sembra non far più parte del progetto partenopeo. Il patron azzurro rischia di perdere a parametro zero anche il centrale difensivo. Il 5 ottobre si avvicina. A proposito del serbo, la novità del giorno è l’interesse dei nerazzuri. La possibilità che Skriniar lasci tutto, all’ultimo secondo, per partire verso l’Inghilterra alla corte del Tottenham c’è. La dirigenza nerazzurra difficilmente potrebbe rifiutare un’offerta irrinunciabile. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, “tra i nerazzurri e i partenopei è in ballo anche il futuro del coetaneo Matias Vecino” – prosegue il giornalista – “Il centrocampista uruguayano è fuori dal progetto tecnico di Conte e Gennaro Gattuso lo accoglierebbe volentieri a Napoli”. E intanto, proprio pochi minuti fa è arrivata una grossa notizia sul mercato del Napoli: “Giuntoli proverà un colpo all’ultimo secondo” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA