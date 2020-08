Calciomercato Napoli, colpo in arrivo! Pedullà: “Ha già detto sì”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Gli azzurri si preparano ad un vero e proprio ribaltone. Ve ne parliamo da qualche giorno e in effetti, le indiscrezioni sulle possibili mosse del Napoli che arrivano ora dopo ora, sembrano andare proprio in quella direzione. Ci sarà da capire come muoversi rispetto alle cessioni (che pure saranno diverse) e poi, ci sarà da affondare il colpo rispetto agli acquisti da portare a casa. Fra questi, c’è chi avrebbe già detto di sì al trasferimento al Napoli. Ad assicurarlo è Alfredo Pedullà.

Il noto giornalista – esperto assoluto di calciomercato – ha svelato sul proprio sito web come il romanista Under abbia dato definitivamente il suo ok al passaggio in azzurro, al Napoli. A quanto si legge, Giuntoli, avrebbe dunque ricevuto rassicurazioni direttamente dal giocatore che quindi, è pronto a dire addio alla Roma per arrivare alla corte di Gattuso. Ma non finisce qui. Perché come vi abbiamo ripetuto diverse volte in queste settimane, c’è anche dell’altro.

Sì, perché oltre ad Under, il Napoli è più deciso che mai a puntare fortissimo anche su Boga, di cui si parla da più di qualche tempo. Ecco il motivo per cui, da quanto si apprende, ADL tornerà molto preso a bussare alla porta del Sassuolo per provare a convincere i neroverdi con un’offerta più alta rispetto a quella che sarebbe già stata presentata al tavolo delle trattative. Insomma: in un modo o nell’altro, il Napoli vuole assicurarsi due vere e proprie “frecce” per il suo arco. Ennesima dimostrazione che la volontà del club, è quella di rinnovare la rosa, provando non solo a ringiovanirla, ma anche a garantirle calciatori di sia di prospettiva che di rendimento immediato, come – appunto – Boga ed Under. A questo proposito, parlando di mercato, Giuntoli sarebbe scatenato: “Si parla di 8 nomi!” >>> VAI ALLA LISTA DI MERCATO