Calciomercato Napoli, colpo di scena: si parla di 4 nomi nuovissimi

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Nelle scorse settimane vi abbiamo detto a più riprese, di quanto gli azzurri si stiano muovendo con convinzione in tema di calciomercato. Vi abbiamo riportato le “mosse” sulla difesa, così come sul centrocampo e per l’attacco. E oggi, ci sono delle novità niente male provenienti dalla Capitale, dalla Roma. Oltre ai soliti nomi (Veretout e Under) ne sono spuntati infatti anche altri che potrebbero finire sotto i riflettori di ADL e Giuntoli.

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. E parlando di quello che vi avviamo anticipato qui sopra, ha svelato: “Da Londra, dopo il summit che c’è stato in casa Roma, ora si lavora ad alcuni affari che potrebbero prendere piede con il Napoli. L’asse giallorosso e azzurro, sta valutando anche altre operazioni oltre a quelle legate ad Under e Veretout. Infatti, ora, si parla anche di altro. Il Napoli, appare l’unico club in Italia vicino ai giallorossi, come testimoniato dal benvenuto dato da De Laurentiis a Friedkin. I contatti tra le società sono quotidiani. Fra gli altri, si è parlato di Fazio, Cristante, Pau Lopez e Kluivert“.

Nomi, questi, a cui gli azzurri – secondo Ciro Venerato – non sarebbero interessati. Ma che secondo noi, potrebbero invece finire fra gli interessi del Napoli nel momento in cui si dovessero palesare delle buone occasioni soprattutto sotto il punto di vista del prezzo del cartellino. Sorprese, non ci sentiamo di escluderle. E' infatti molto chiaro che la rosa del prossimo anno del Napoli sarà rivoluzionata sotto tanti punti di vista. E questo, è un messaggio molto chiaro che non ci sentiamo di ignorare. Quello che accadrà, lo scopriremo. Di certo, c'è che delle novità ce le aspettiamo.