Calciomercato Napoli – Pedullà: “Chiuso un colpo alla velocità della luce”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Mentre si aspetta di capire come andrà a finire la questione legata alla partita contro i bianconeri – su cui ci sarà davvero molto di cui dire – gli azzurri si prendono i complimenti di Alfredo Pedullà. Il noto giornalista esperto di calciomercato ha parlato della trattativa legata a Bakayoko, svelando dei dettagli davvero interessanti. Sì, perché ADL e Giuntoli, sono stati davvero fenomenali.

“Giovedì sera – ha detto Pedullà – vi avevamo raccontato non solo dell’interesse, ma anche del sì totale che il giocatore aveva dato a Gattuso. Da quel momento, è stata una volata. Un inseguimento. Che si è concretizzato ad una velocità impressionante. Il tutto, per la felicità di Gattuso che voleva solamente lui. Bakayoko in persona. Lo apprezza da tempo e lo stima moltissimo. E se la rosa del Napoli era già competitiva, ora, lo sarà ancor di più. Tutto, grazie ad un acquisto portato a casa dal Napoli alla velocità della luce“. Ma le sorprese per il Napoli non finiscono qui.

Sì, perché l’acquisto da parte del Napoli di un giocatore come Bakayoko, non va – secondo noi – visto solamente in ottica colpo di mercato. Ma ci aiuta a capire quella che è la volontà del club. Che zitto zitto, senza troppe chiacchiere, ha allestito una rosa da paura, capace di farne parecchia anche a tutte le altre contendenti della Serie A. E’ infatti palese, che rispetto ai risultati ottenuti – e ai giocatori a disposizione di Gattuso – del Napoli si parli davvero molto poco. Sopratutto in chiave scudetto. Meglio così, per il Napoli e per i suoi tifosi. Meno fari puntati addosso, più possibilità di lasciare tutti a bocca aperta a fine stagione. Come vi abbiamo detto in questi giorni, infatti, ora i tifosi azzurri possono davvero sognare >>> CONTINUA A LEGGERE