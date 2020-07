Calciomercato Napoli, Pedullà spara un siluro: “49 milioni!”

NEWS NAPOLI – Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ha fatto il punto della situazione rispetto a diverse questioni legate al Napoli. Parlando in diretta su Sportitalia, ha rilasciato diverse dichiarazioni su più argomenti. Il primo: Osimhen. “Non c’è nessuna perplessità, il Napoli ha il sì incondizionato del giocatore. Serve ancora un minimo di pazienza”. Spente, praticamente in due secondi, tutte quelle voci che volevano un inserimenti da 80 milioni di euro da parte di Marotta. Ma non solo. Sempre in chiave mercato, Pedullà lancia un vero e proprio siluro nei confronti di Ancelotti, ex allenatore azzurro: “Lozano è costato 49 milioni (commissioni comprese). Ancelotti lo aveva preteso e poi lasciato in panchina spesso. Gattuso gli sta tirando fuori il veleno, eppure avrebbe dovuto pensarci chi lo ha preceduto“.

Sì, perché la cura-Gattuso non solo sembra funzionare in campo, ma anche fuori. Il tecnico del Napoli – che sta regalando una bellissima cavalcata agli azzurri – pare avere le idee molto chiare sul da farsi. Almeno per quanto riguarda i nomi dei giocatori da andare a prendere, le sue idee sembrano molto nette. Anche se poi, la verità fino in fondo, la sa solamente lui. E allora? Allora ci sarà da aspettarsi di tutto. Da possibili acquisti a sorpresa a cessioni importanti. Ad esempio: non è escluso che rispetto all'attacco, non possano arrivare delle altre novità. Così come per la difesa (dove Todibo sembra essere ancora nel mirino Azzurro) e per il centrocampo, dove bisognerà capire bene il da farsi sotto tutti i punti di vista. Ma non solo. Lo stesso Gattuso, infatti, proprio in queste ore starebbe valutando di prendere una decisione pesantissima. Che potrebbe cambiare radicalmente (e come) la prossima stagione – e quindi il futuro – del club partenopeo