Calciomercato Napoli, ADL ha in mente un piano spaziale: “170 milioni”

NAPOLI CALCIO – Situazione in grande fermento in casa Napoli. Le ultime notizie legate al calciomercato degli azzurri raccontano che qualcosa di molto interessante potrebbe accadere da qui alle prossime settimane. Ecco il motivo per cui da giorni, vi stiamo tenendo aggiornati. E proprio in questo senso, nelle ultime ore sono arrivati degli aggiornamenti “spaventosi” rispetto a qualcosa che avrebbe in mente il numero uno azzurro.

A fare il punto della situazione ci ha pensato “Il Mattino” che racconta il piano che De Laurentiis avrebbe in preventivo. Stando a quanto si legge, infatti, il patron azzurro avrebbe chiesto a Giuntoli una “mission impossible”. Ossia quella di riuscire a portare a casa, dalle cessioni, almeno 170 milioni di euro. Una roba che a parole potrebbe sembrare facile ma che in realtà, non è per niente semplice. Questo perché le valutazioni che vengono date da ADL – scrive sempre la stessa fonte – per giocatori come Koulibaly o Milik, sono davvero molto alte. Almeno stando alle possibili pretendenti, che non sembrano volersi spingere troppo oltre.

Qualche esempio: a quanto si legge ADL non intenderebbe "scendere" di prezzo né per Koulibaly (valutato 90 milioni) nè per Milik (valutato 45) né tantomeno per Allan, per cui la richiesta dovrebbe essere intorno ai 40 milioni. Insomma: cifre davvero molto importanti. Roba che se Giuntoli dovesse davvero riuscire in un capolavoro simile, ci sarebbe solo da applaudire. Visto che ora come ora, cessioni simili sembrano complicatissime da portare a termine a queste cifre. E allora, non rimane che attendere. Di sicuro, c'è che in casa Napoli il momento è caldo. Anzi, caldissimo. E quello che potrebbe accadere da qui a qualche settimana, potrebbe davvero cambiare il corso della prossima stagione e non solo. Visto che con i soldi delle cessioni, si potrebbe arrivare a prendere davvero tanta roba.