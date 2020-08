Calciomercato Napoli, Pirlo fa un favore agli azzurri: grandi notizie!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – I prossimi giorni saranno fondamentali per capire come dovrà muoversi la società azzurra rispetto al calciomercato. Osimhen ha iniziato a conoscere il calore della tifoseria partenopea ma lui da solo, non può bastare per dare al Napoli quel “salto di qualità” di cui c’è bisogno. Serve rinnovamento, serve un ribaltone. Per questo motivo da giorni si parla di quello che potrebbe accadere sia in entrata che in uscita. Per questo motivo, fra gli affari migliori in assoluto, potrebbero esserci gli scambi. In questo senso, il bianconero Pirlo, potrebbe fare un “favore” al Napoli.

Gli azzurri, come noto, hanno intenzione di vendere Milk. O meglio, a quanto pare sarebbe lo stesso calciatore che avrebbe già la testa a Torino. Ma le ultime indiscrezioni in questo senso, potrebbero cambiare gli scenari. Sì, perché secondo quanto riportato dal giornalista Mediaset Marco Cherubini – intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss – il tecnico bianconero avrebbe “bocciato” l’arrivo dell’attaccante del Napoli. Chiudendo di fatto le porte. E allora, che può succedere ora?

Eccolo, il "favore" di Pirlo. Che bocciando Milik, toglierà evidentemente al giocatore ogni speranza di trasferimento in bianconero. Spingendolo invece ad accettare altre piste. Al momento, a lui, è interessata la Roma. Con Dzeko in partenza (proprio per andare da Pirlo) Milik potrebbe essere la pedina giusta. A sua volta, il Napoli, utilizzerebbe questo "scambio" per arrivare a prendere Under e possibilmente pure Veretout. E allora, il "gioco" sarebbe fatto. Tutti contenti o quasi. Sicuramente ADL che da Milik, quest'anno, ha ricevuto più delusioni che altro. Ma che allo stesso tempo, non ha mai smesso di dare valore – in chiave calciomercato – al giocatore. Che infatti, per il Napoli, continuerà sempre a valere almeno 40 milioni di euro.