La prossima fase di calciomercato del Napoli si apre con l’obiettivo di integrare la rosa campione, nonostante il trionfo dello Scudetto . Con la cessione di un elemento chiave a gennaio come Kvara , si è reso necessario individuare un nuovo profilo in grado di garantire velocità, imprevedibilità e continuità sulla fascia. L’allenatore, alla ricerca di soluzioni tattiche flessibili, ha chiesto rinforzi che possano alternarsi senza perdere qualità, mantenendo la stessa intensità di gioco che ha contraddistinto l’ultimo campionato.

Le indiscrezioni indicano la disponibilità di diverse opzioni di spessore, con valutazioni economiche e caratteristiche tecniche differenti. Il club sta scandagliando il mercato nazionale, puntando su giocatori in grado di adattarsi rapidamente ai dettami del tecnico e di diventare subito protagonisti. L’intento è quello di allestire una rosa equilibrata, capace di competere in Serie A e di restare viva in Europa, senza rinunciare a velocità e capacità di scardinare le difese avversarie.

Nella sezione successiva verranno analizzati i nomi finora individuati, i requisiti richiesti dal mister per il nuovo esterno e le dinamiche che potrebbero influire sulle trattative. Scoprirete quali profili sono realmente considerati prioritari e come il club intenda muoversi per soddisfare le richieste tecniche, consapevole dell'importanza di mettere a disposizione del tecnico un'alternativa di alto livello.