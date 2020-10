Calciomercato Napoli – Richiesta esagerata, ADL dice no!

Calciomercato Napoli , si complica una delle trattative più importanti

NAPOLI CALCIO– Non smetteremo mai di ripeterlo, la rosa del Napoli è lunga e di grandissima qualità. Lo dimostra l’ottima prova fornita dai calciatori scesi in campo in Europa League contro la Real Sociedad. In particolare Hysaj e Maksimovic hanno messo in mostra buone condizioni fisiche e mentali, nonostante siano sulla graticola per le loro vicende contrattuali. Il loro accordo col club azzurro scadrà nel 2021, c’è da prendere una decisione importante su di loro nel più breve tempo possibile.

La redazione di Radio Marte ha fornito degli aggiornamenti in diretta radio sui due calciatori: “Sia Maksimovic che Hysaj sono ottimi profili. Maksimovic ha 30 anni e chiede 3 milioni per 5 anni per firmare il rinnovo, sono troppi. Il Napoli non spenderà quella cifra per un trentenne. Il discorso è diverso per Hysaj che ha 26 anni. Sarebbe un peccato perderlo a zero. L’albanese viene spesso criticato ingiustamente, difficilmente sbaglia una gara. Potrà sembrare sgraziato, ma è in grado di fornire buone prestazioni sia a destra che a sinistra”. Visto l’interesse di numerose squadre per Maksimovic, è possibile che il Napoli acconsenta ad una cessione già a gennaio, in modo da incassare almeno un piccolo indennizzo. La strada che porta al rinnovo del serbo è in salita.

Mentre Maksimovic raramente riesce a trovare posto in squadra dal primo minuto, Hysaj può considerarsi un punto fermo di Gattuso. Un jolly che il tecnico calabrese non esita a schierare indistintamente su entrambe le fasce. Sarebbe stato lo stesso allenatore degli azzurri a chiedere a gran voce la conferma del terzino albanese, troppo prezioso per pensare di rinunciarci. Anche per Hysaj serve un azione decisa, la Roma, la Fiorentina e non solo, premono per poterlo avere alla propria corte.