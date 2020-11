Calciomercato Napoli – Rinnovo Gattuso: tutta la verità

Calciomercato Napoli , rinnovo Gattuso: ecco come stanno veramente le cose

NAPOLI CALCIO– La notizia è nell’aria da giorni, già ieri dopo la partita con il Sassuolo sarebbe dovuto arrivare l’annuncio, ma l’inaspettata sconfitta lo ha fatto slittare. Il matrimonio fra Gennaro Gattuso e il Napoli continuerà ancora per un po’. Si sono succedute indiscrezioni più o meno veritiere sulle cifre che il tecnico calabrese andrà a percepire. La redazione di RAI Sport ha fatto chiarezza sul tema.

Ringhio non voleva un contratto che andasse oltre i due anni, detto-fatto. Per il mister del Napoli biennale da 5 milioni a stagione, ma distribuiti in questo modo: 2,25 milioni il primo anno e 2,750 nel secondo. Ma non è tutto! Gattuso riceverebbe anche un bonus di 400 mila euro per questa stagione. Queste cifre non tengono conto degli eventuali altri bonus legati ai traguardi raggiunti dalla squadra. L’ultimo incontro avuto fra il tecnico degli azzurri e la dirigenza dei partenopei ha limato anche gli ultimi dubbi. Probabilmente per l’ufficialità si attenderà anche l’arrivo di Jorge Mendes, agente di Gattuso. Il super procuratore portoghese dovrebbe arrivare nel golfo campano già questa settimana.

Il ds Giuntoli ha spinto per chiudere la questione il prima possibile, anche perché cominciavano ad emergere voci di squadre importanti interessate al Ringhio nazionale. La truppa azzurra dovrà ricompattarsi in fretta, non si può sottovalutare il Rijeka. Prima si chiude il discorso qualificazione in Europa League, meglio è. I calciatori possono stare tranquilli, a guidarli ci sarà per lungo tempo ancora il loro generale.