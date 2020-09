Calciomercato Napoli – Santini: “Ho una notizia clamorosa”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Mancano 13 giorni alla fine del calciomercato e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis deve cercare di trovare una sistemazione all’attaccante polacco il prima possibile. Proprio quando le indiscrezioni su Kalidou Koulibaly si erano momentaneamente placate, dando una piccola speranza ai tifosi partenopei che il gigante potesse rimanere a Napoli, Fabio Santini, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni clamorose riguardanti il suo futuro. Nel corso della trasmissione “Il Processo”, in onda sull’emittente 7 gold, ha lanciato una bomba di mercato niente male.

“Ho avuto una clamorosa notizia sul Napoli. Sono informazioni – dice Santini – che ho ricevuto io personalmente e, di conseguenza, sono sicuro di ciò che affermo. Il Psg e Aurelio De Laurentiis hanno raggiunto l’accordo economico per il trasferimento di Kalidou Koulibaly in Francia. Ripeto: la notizia è sicura“. Nel corso della trasmissione ha poi aggiunto anche altri dettagli.

"Kalidou Koulibaly – ha detto – andrà con ogni probabilità al Psg per una cifra complessiva pari a settanta milioni più bonus. Si discute sulla modalità del pagamento. Il Manchester City vorrebbe prendere il calciatore con la formula del prestito oneroso con l'obbligo di riscatto per complessivi settanta milioni di euro più bonus. De Laurentiis vorrebbe invece tutto subito. L'affare si farà". Una brutta notizia per i tifosi del Napoli che fino all'ultimo speravano che l'operazione potesse saltare. Non si vede ancora la firma quindi mai dire mai. Staremo a vedere.