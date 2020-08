Napoli Calcio, tenetevi forte: arrivano notizie clamorose!

CALCIO NAPOLI – Da dove iniziare? In realtà, le indiscrezioni che arrivano in queste ore sono tutte importanti e per questo, noi di mondoudinese, abbiamo deciso di raccogliervele tutte in questo unico articolo. Così, potrete sapere tutto sulle mosse del Napoli, in pochi minuti. Iniziamo subito col dire che le indiscrezioni più “bollenti” le riporta il noto giornalista Ciro Venerato.

Che in effetti, racconta molto chiaramente quello che sarebbe nei piani degli azzurri. Il Napoli, a quanto viene sveltato da Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, avrebbe ricevuto una telefonata da parte dell’Atletico Madrid: “Gli Spagnoli hanno chiamato gli azzurri per provare ad avere informazioni su Allan. C’è stata un’offerta doppia: 25 milioni di euro più il cartellino di Arias, oppure 15 milioni più Herrera. Ma Allan, ha detto al suo agente di volere solo l’Everton di Ancelotti, che però come offerta è fermo a 25 milioni più 5 di bonus. Il Napoli, ha ribadito che Allan può partire con 30 milioni più 5 di bonus”. Ma poi, c’è ancora dell’altro di cui parlare.

Venerato spiega: “Per Veretout si complica tutto, Fonseca lo ritiene – dopo Zaniolo e Pellegrini – uno dei giocatori più importanti della sua rosa. Il nome nuovo sondato dal Napoli, intanti, è un classe ’93 dell’AZ Alkmaar. Si tratta di Fredrik Midtsjø conosciuto come Mich che viene valutato 10 milioni di euro mentre per il ruolo di terzino sinistro si continua a pensare a Reguillon”. Confermate poi le indiscrezioni che anche questa mattina vi abbiamo riportato, rispetto ad Hateboer: ADL sarebbe pronto ad offrire al giocatore il doppio dello stipendio che percepisce attualmente. Su di lui, ci si aspetta un’asta. Visto che spesso e volentieri ha dato prova di avere grandi doti, per il presente ma anche in prospettiva. A questo proposito, parlando di mercato, Giuntoli sarebbe scatenato: “Si parla di 8 nomi!” >>> VAI ALLA LISTA DI MERCATO