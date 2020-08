Calciomercato Napoli, secondo colpo ad un passo: “Affare vicino”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Mille novità in casa azzurra. Ci sono indiscrezioni che raccontano molto chiaramente come il progetto del Napoli, sia quello di rivoluzionare quasi totalmente una squadra che ha bisogno di tornare in alto, al vertice. Sia in Italia, così come in Europa. A questo proposito, l’obiettivo non dichiarato per il prossimo anno è proprio quello di tornare a lottare per lo scudetto e per la qualificazione alla fase a gironi del trofeo più ambito: la Champions League. Ma per farlo, serviranno investimenti e soprattutto, capire su chi poter puntare e su chi, invece no.

Una “svolta” rispetto ai colpi in entrata, è arrivata in queste ore a proposito di Boga. Il giocatore del Sassuolo, sarebbe ora molto più vicino a vestire la maglia azzurra visto che i neroverdi – che fino a qualche giorno fa sembravano chiedere non meno di 40 milioni di euro – si sarebbero ora “spostati” sulla linea di un possibile scambio di giocatori con conguaglio. Secondo le indiscrezioni riportate da TuttoSport e che arrivano dal quartiere generale neroverde è Gennaro Tutino la contropartita che chiederanno al Napoli. Stiamo parlando dell’esterno classe ‘96, in prestito prima al Cosenza, poi al Verona e infine all’Empoli.

Lui, sarebbe stato individuato in un quartetto di proposte che comprendeva anche Younes, Ounas e Malcuit. Come detto, a questo, andrà aggiunto ovviamente anche un conguaglio economico a favore del Sassuolo che sarebbe pronto a chiedere 30 milioni. Ma il Napoli, spera e pensa di poter chiudere l'affare a 25. Le prossime, saranno ore di fuoco visto che forse mai come ora, gli azzurri sono stati vicini a chiudere per Boga. Un giocatore inseguito da tante big in Italia e in Europa, che alla fine, dovrebbe firmare per il Napoli. Aumentando considerevolmente la qualità della rosa e abbassandone l'età media.