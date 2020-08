Calciomercato Napoli – Senza parole: potrebbe saltare tutto!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO MERCATO – Da qui alle prossime settimane ne sentiremo delle belle. Perché col campionato giunto al termine e una rivoluzione che in casa Napoli sembra alle porte, le indiscrezioni si sprecheranno. Ecco il motivo per cui fa rumore, quanto riportato da Canale 21, nel corso della trasmissione “Campania Sport”. Il primo aspetto che viene sottolineato, è relativo al fatto che il tecnico azzurro non starebbe affatto chiedendo “l’impossibile” ad ADL, per apporre la propria firma sul rinnovo.

Ringhio, non sta chiedendo la luna. E dunque, a quanto pare, non avrebbe chiesto chissà quale stipendio. Sì, perché come spiega molto bene l'emittente, la questione non è affatto economica. E – udite udite – Canale 21 spiega che: "al momento, sappiamo per certo che Gattuso, ora come ora, non vuole rinnovare". Ma non perché non voglia restare. Bensì, perché chiede alla dirigenza delle importanti garanzie sotto il punto di vista tecnico, prima ancora che economico. E a quanto pare, queste "garanzie", lui non le avrebbe ancora ricevute. Insomma: Conte vuole parlare del progetto, prima ancora che dei soldi. E va detto, che per come gira oggi il mondo del calcio e non solo, un atteggiamento simile va apprezzato.