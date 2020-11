Calciomercato Napoli, si valuta un super colpo: occasione unica

Calciomercato Napoli , Giuntoli fiuta l’affarone

NAPOLI CALCIO – Si esulta e ci si entusiasma per le prodezze dei propri beniamini sul campo da gioco, ma si sogna (quasi sempre in grande) quando si parla di calciomercato. Il direttore sportivo Giuntoli ha costruito una squadra fortissima questa stagione, ma rimane attento alle occasioni che il mercato può offrire. In tal senso il dirigente del Napoli avrebbe messo gli occhi su un campione appetito da numerosi club.

Come riporta L’Equipe, infatti, su Florian Thauvin ci sarebbero sia club di Serie A che di Premier League. Fra le italiane le più agguerrite sarebbero proprio il Napoli e i rossoneri di Milano. In Inghilterra il Leicester City sarebbe pronto a coprire d’oro il calciatore francese. Thauvin ha il contratto in scadenza con l’Olympique Marsiglia il prossimo giungo, ma fino ad ora il club transalpino non è stato convincente nelle sue proposte di rinnovo. Il 27enne di Orléans vuole sentirsi importante per la società in cui gioca, ecco perché non aspetterà ancora molto una mossa decisa dell’OM. Il Napoli sta valutando due strade per arrivare all’ala destra francese.

La prima porterebbe a formulare un'offerta già a gennaio per bruciare la concorrenza italica e britannica. La seconda consisterebbe nel tesserare Thauvin a parametro zero a giugno, garantendogli però un ingaggio da top player. In quest'ultimo caso le Foxes potrebbero essere un avversario temibile, potendo garantire al calciatore un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro. Vedremo che strategia intraprenderà il Napoli, certo è che si tratta di un'occasione più unica che rara. Il campione del mondo del 2018 offrirebbe a Gattuso un ulteriore possibilità di variare la propria batteria di attaccanti.