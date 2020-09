Calciomercato Napoli – Colpo a sorpresa in arrivo: “Affare in chiusura”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Aurelio De Laurentiis vuole consegnare a “Ringhio” una squadra competitiva e compatta. Il caso riguardante l’attaccante polacco è ancora un mistero ma a breve potremmo assistere a dei risvolti interessanti. La tarantella Suarez-Dzeko-Milik dovrebbe concludersi entro la fine di questa settimana visto lo starting imminente della nuova stagione 20-21. Nel frattempo il presidente partenopeo sembrerebbe aver trovato una soluzione per rimpiazzare Callejon e far sorridere i propri tifosi.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “Todo Fichajes” a Castel Volturno è forte l’interessamento per Deulofeu. L’ex Barcellona vuole rimettersi in gioco. Il 26enne spagnolo non ha intenzione di giocare in Championship (la seconda divisione inglese nella quale è retrocesso col Watford) ma anzi avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia. E a questo proposito, le notizie che arrivano sono davvero molto interessanti.

Secondo quanto viene riportato da TuttoSport infatti, il giocatore avrebbe già ricevuto il gradimento di Gattuso e gli azzurri, nella trattativa sarebbero pure abbastanza avanti. Nella stagione 2016/17 (più precisamente da gennaio a giugno) Gerard Deulofeu ha vestito la maglia rossonera (4 gol in 17 partite) e i suoi tifosi non lo hanno mai dimenticato.In quell’anno nacque anche sua figlia Chiara e il calciatore stesso dichiara a “El transistor” di “esser stato tremendamente felice lì e di aver trascorso sei mesi meravigliosi”. Che sia pronto a trascorrerne altri all’ombra del Vesuvio? Le ultime voci, dicono di sì. Nel frattempo attenzione perché in casa Napoli potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA