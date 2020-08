Calciomercato Napoli, spunta un’idea clamorosa per l’attacco

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Gli azzurri sono scatenati in sede di calciomercato. ADL intende fare felice Gattuso e infatti, numeri alla mano, ha già messo a segno più di qualche mossa molto promettente. Adesso, il Napoli potrebbe dedicarsi a tutte quelle trattative – in entrata e in uscita – che potrebbero rappresentare un “plus”. In questo senso, è impossibile ignorare l’indiscrezione arrivata nelle ultime ore.

Il sito web Todofichajes assicura che Mauro Icardi, non vede l’ora di tornare in Italia. L’esperienza al PSG è stata interessante solo per la prima parte della stagione e adesso, potrebbe essere arrivato il momento di fare un passo indietro, verso la Serie A. Su di lui, ci sono gli occhi di mezza Europa ma è evidente che in Italia, solamente pochi club potrebbero permetterselo. Escludendo i nerazzurri, le possibilità che rimarrebbero sarebbero 2 o 3 e fra queste, a quanto pare, c’è il Napoli. Ora, come potrete bene immaginare, la questione si fa piuttosto complessa.

La girandola di nomi, potrebbe prevedere un addio di Milik verso la Roma, uno spostamento di Dzeko (come noto) verso Milano o Torino e una casella che si libera, quella del Napoli, pronta ad accogliere l’ex capitano nerazzurro. Certo, il tutto avrebbe dei costi non indifferenti ma va detto che il Napoli, in quel caso, si potrebbe garantire forse l’attacco più potente e proficuo della Serie A. Siamo alle “chiacchiere” e evidentemente molti passi in avanti andrebbero fatti, per fare in modo che un affare simile possa andare in porto. I prossimi giorni potrebbero essere utili per capire quanto questa voce sia solo un’indiscrezione “buttata lì” oppure se in fondo, possa esserci o meno qualcosa di serio e pesante. E intanto, ecco quale sarebbe la formazione dei sogni di Gattuso… che vorrebbe far scendere in campo l’anno prossimo! >>> GUARDA