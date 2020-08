Calciomercato Napoli, spuntano 2 nomi mai usciti prima

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Noi di mondoudinese ve lo avevamo detto. Gli azzurri, sono praticamente scatenati rispetto al mercato. Certo, al momento le mosse “ufficiali” non sono ancora molte. Ma è ancora normale. Considerando che le “danze” apriranno in maniera appunto ufficiale, fra qualche giorno. Eppure, la volontà di fare bene da parte della società è già percepibile. E non ci riferiamo, evidentemente, solo al colpo Osimhen. C’è dell’altro.

Ad esempio oggi il Mattino, riporta l’indiscrezione per cui il Napoli avrebbe chiesto ai bianconeri (per concludere lo scambio con Milik) il cartellino di Cuadrado, oltre ovviamente a dei soldi. Un nome mai uscito prima d’ora, in chiave Napoli. E che ora, potrebbe rappresentare davvero una sorpresa. Difficile, però, che la cosa vada in porto. Nel senso che a quanto si apprende, la società Torinese sarebbe rimasta un po’ spiazzata da questa richiesta. Per Pirlo, Cuadrado è al centro del progetto. E allora, che cosa succederà?

Vedremo. Di certo, come detto, c'è che gli azzurri non si fermano. E in queste ore, c'è pure un'altra voce relativa ad un altro nome. A riportarla è il noto giornalista Ciro Venerato, che parlando alla "Domenica Sportiva Estate" ha svelato: "Sfumato Gabriel – che andrà all'Arsenal – va detto che la cessione di Koulibaly tarda ad arrivare. Detto questo, i nomi per la difesa restano Papastahopoulos e Mustafi, mentre spunta anche Todibo del Barcellona. E non solo. L'ultima idea, infatti, è relativa a Marcos Senesi. Un difensore argentino con passaporto comunitario del Feyenoord. Nulla da fare, invece per Lyanco". Novità interessanti, considerando i tanti movimenti che gli azzurri, come avete visto, stanno mettendo in atto per dare a Gattuso una rosa all'altezza della situazione e degli obietti che il Napoli dovrà inseguire. A partire dallo scudetto.