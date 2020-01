Calciomercato Napoli – Tutto finito, addio ad un passo: c’è l’ok

Calciomercato Napoli

CALCIO NAPOLI – La sconfitta con la Lazio non solo è stata pesantissima per la classifica. Ma – evidentemente – anche per il morale. Gli Azzurri non riescono a rialzarsi e se anche dopo una prestazione più che buona, un secondo tempo ottimo, si riesce a perdere, allora c’è qualcosa che non va. Non serviva un genio per capirlo, ovvio. Ma che qualche errore – anche e sopratutto in sede di mercato – sia stato commesso, ci pare più che ovvio. E’ il caso di dirlo. E tutto il naufragar del Napoli s’è visto proprio su Ospina che – fallo o non fallo – avrebbe fatto molto meglio a spazzarla ovunque, tranne che tenerla fra i piedi per regalarla ad Immobile. E bene. Se la situazione è questa, come detto, si vede che più di qualcosa è stato sbagliato. Ad esempio, Gattuso non sembra poter contare su una panchina all’altezza della situazione. E la prima cessione, il primo addio, sembra arrivare proprio da lì.

Sì, perchè stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, è praticamente ad un passo l'addio di Llorente al Napoli. Ci siamo. Direzione Tottenham, dove tornerebbe in prestito. La società partenopea avrebbe già dato il suo benestare all'operazione e questo, potrebbe significare qualcosa di molto grosso anche in entrata. Visto che servirà evidentemente un altro attaccante. Che però, se l'affare in questione dovesse andare in porto, non potrebbe essere Politano. Salvo che DeLa non voglia spendere 25 milioni di euro richiesti da Marotta. Si vedrà. Intanto, la prima operazione che dovrebbe chiudersi sembra essere proprio questa. Con Llorente ad un passo dall'addio. Insomma: in pentola, sembra bollire qualcosa di davvero grosso.