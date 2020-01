Napoli Calcio – Mercato, annuncio clamoroso: “Vuole andare via!”

Ultime notizie Napoli

Arrivano indiscrezioni molto pesanti e relativamente importanti per quel che riguarda il mercato del Napoli e quindi quello che potrebbe accadere da qui a qualche giorno. Sì, perchè stando a quanto viene riferito in Francia, infatti, Koulibaly sarebbe deciso a lasciare gli Azzurri a fine stagione. Una decisione che il calciatore avrebbe già in mente, dunque, molto chiara. Almeno, è questo quello che riportato i colleghi di FootMercato che rivelano che per questo motivo, il PSG si sarebbe fatto giò avanti per provare a prenderlo. Leonardo avrebbe promesso al procuratore del giocatore uno stipendio da circa 12 milioni di euro netti all’anno, a stagione. Lui, infatti sarebbe l’erede di Thiago Silva. Il PSG, però, dovrà allo stesso tempo vedersela con Manchester United e Manchester City e quanto pare, pure con il Real Madrid. Insomma, le pretendenti non mancano e se le indiscrezioni di FootMercato (quelle relative al fatto che Koulibaly vorrebbe davvero andarsene) fossero confermate, allora, c’è da aspettarsi un’asta milionaria per l’estate Napoletana. Ma non finisce qua. Sì, perchè a quanto pare sul mercato degli Azzurri starebbe per scoppiare un vero e proprio terremoto riguardante altri calciatori >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA