Calciomercato Roma, colpo di scena: possibile addio a sorpresa

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Noi ve lo avevamo detto che qualcosa che non quadrava, forse, c’era. E in effetti, le indiscrezioni riportate questa mattina dal Corriere dello Sport, sembrano raccontare proprio questo. Parliamo di Fonseca e di quello che potrebbe (non) essere il suo futuro a Roma. Il tecnico, a quanto si legge, è deluso dalla società. Avverte un’aria molto strana intorno e aspetta di parlare con la proprietà. Che può succedere? Lui spera di rimanere, ma da Trigoria quello che trapela, fa pensare.

Come scrive il CorSport, la Roma potrebbe metterlo nuovamente in discussione: la convinzione di insistere con lui, non c’è. Ecco perché se saltasse fuori una buona occasione, magari suggerita da un direttore sportivo rimasto fino ad ora nell’ombra, Fienga potrebbe lasciarsi convincere. Per ora, non è accaduto. Ma la situazione è in divenire. Fonseca, dirà alla proprietà che non intende accettare un “tutor” e dunque, chiederà il massimo della fiducia. Di fatto, qualcosa sta succedendo.

Sì, perché sempre come riporta la stessa fonte, Fonseca nemmeno sulle scelte di mercato, viene più consultato come prima. E questo evidentemente, fa pensare. Nelle prossime ore, a Trigoria, chiederà lumi a Fienga a proposito dei progetti del club. Questo, perché lui non cerca strappi. Non vuole andare via. Sa perfettamente di aver “mancato” il quarto posto ma sa anche di poter fare bene a Roma. Va anche detto, infatti, che il tecnico romanista ha il grande merito di aver saputo valorizzare alcuni calciatori e di aver messo in quello che fa, sempre il massimo impegno. Ecco perché ora, c’è il bisogno di chiarire. Fonseca sarà l’allenatore sulla panchina giallorossa anche il prossimo anno? Il primo a volerlo sapere è lui. Ma la certezza, ora come ora, non c’è. Detto questo, a Trigoria, nei prossimi giorni potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> CONTINUA A LEGGERE