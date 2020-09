Calciomercato Roma, si mette malissimo: arrivano brutte notizie

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Cosa accadrà nelle prossime ore, davvero, nessuno può saperlo. Quello che è certo, però, è che adesso la società giallorossa dovrà darsi una mossa. Dovrà accelerare. Sì, perché in queste ore Kolarov si è avvicinato tantissimo ad Antonio Conte (si parla di una trattativa davvero in fase di chiusura) mentre il Manchester, non ha ancora (lo farà?) ammorbidito le sue richieste per quanto riguarda Smalling. E questo, significa che la Roma è in tremendo ritardo sulle mosse da fare.

Come analizzato da Repubblica, infatti, se il campionato iniziasse domani, il terzino destro sarebbe ancora Bruno Peres. E pure al centro, ci sarebbe qualche difficoltà. Bisogna sbrigarsi, non c’è tempo da perdere. Anche per quanto riguarda il centrocampo: che deve fare la Roma? Cedere oppure no Veretout? E’ davvero incedibile? E allora perché continuano ad arrivare voci su voci rispetto alla possibilità che il Napoli sia alla fine molto vicino a prenderlo? Solo indiscrezioni infondate? Noi, crediamo di no. Per questo motivo – e non solo – bisogna fare di meglio. E di più. Ma non finisce qui.

Anche per quello che riguarda l'attacco, c'è qualcosa che non va. La Roma, è tecnicamente "appesa" a Dzeko. E' mai possibile? Non sarebbe il caso di far capire, anche al calciatore, che il futuro del club giallorosso rispetto al "suo" bomber, andrà risolto il prima possibile, al di là delle scelte di vita di Edin? Stesso discorso poi per Milik: la Roma è una società che deve sentirsi come uno "scarto" rispetto alla Vecchia Signora? Se non va da Pirlo, solo allora, accetterà di vestire la maglia della Roma? Qui, serve una rivoluzione. Un ribaltone. Il tempo scorre, la Roma sembra vendere ma non comprare. Bisogna fare di più.