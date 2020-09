Calciomercato Roma, ci siamo: “Affare ad un passo”. Colpo vicino!

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – I prossimi saranno giorni senza dubbio molto importanti in casa giallorossa. E’ ovvio, che una delle indiscrezioni che stanno tenendo banco in maniera più forte e importante, è relativa al futuro di Francesco Totti. Sempre più vicino al ritorno alla Roma. Il suo ruolo, dovrebbe essere – stando alle voci – quello di Direttore Tecnico. Capace dunque di influire su più aspetti a livello societario e non solo. Ma prima di pensare a quello che accadrà fuori dal campo, ci sarà da capire a quello che accadrà dentro il rettangolo di gioco. E in questo senso, le novità che arrivano sono importanti.

Dzeko rimane molto vicino all’addio: salvo colpi di scena, che comunque non ci sentiamo di escludere. Kolarov pare ormai destinato definitivamente a raggiungere Antonio Conte mentre, a quanto pare, Florenzi sembra essere ancora “bloccato” e ancora nessuno può assicurare in maniera definitiva se il giocatore rimarrà o meno nella Capitale. Chissà – osserviamo noi – che l’arrivo di Totti non possa cambiare le carte in tavola. Attenzione, poi, alla questione legata all’attacco.

Il giornalista Rai Ciro Venerato, parlando durante la Domenica Sportiva, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni in merito: “In casa bianconera c’è grande pessimismo rispetto alla possibilità di prendere Suarez. Perché le pratiche per la cittadinanza sono molto lunghe. E per questo, siccome Pirlo non viole aspettare, a Torino si sono dati dei tempi serrati: sette o massimo dieci giorni, poi si andrà dritti su Dzeko. Perché una settimana? Perché è il tempo che servirà per chiudere l’affarae Milik. Gli azzurri sono fermi ad una richiesta di 15 milioni più il cartellino di Cengiz Under, i giallorossi offrono 10 milioni, il turco e bonus: ci siamo, si aspetta solo il ritorno dei due giocatori dalle rispettive Nazionali per trovare gli accordi personali con i club”. Insomma, ci siamo davvero. E nel frattempo, a Trigoria, potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA