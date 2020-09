Calciomercato Roma – Arriva Smalling! Ma non solo: altro colpo vicino

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – La nuova presidenza giallorossa non vuole perdere tempo e non può permetterselo. Il magnate texano ha voglia di riaccendere l’entusiasmo a Trigoria tra i suoi tifosi e per questo il colpo sembra praticamente fatto. Il Manchester United non considera il difensore inglese un elemento centrale del proprio progetto. Ma non è tutto…

Chris Smalling, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore dunque potrebbe diventare ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. Stiamo parlando di un accordo che prevede 11 milioni di euro più 3-5 milioni di bonus. Il difensore non ha più alcun rapporto nè con la squadra inglese nè con la dirigenza e vorrebbe tornare nella Capitale insieme a sua moglie e a suo figlio il prima possibile senza perdere tempo. Friedkin è stato chiaro. Il difensore dovrà essere pronto per l’esordio in campionato contro il Verona. Nel frattempo la situazione Milik ha subito una svolta.

Dopo la fumata bianca del difensore inglese dello United, oggi potrebbe essere una giornata fondamentale anche per quanto riguarda il pacchetto offensivo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'attaccante polacco avrebbe trovato un accordo con la società giallorossa per quanto riguarda l'ingaggio di circa 5 milioni di euro più bonus che andrebbe a percepire. I bianconeri hanno trovato l'intesa con Dzeko ormai da settimane. Il caso Suarez si complica di giorno in giorno e a Torino sono già corsi ai ripari strappando il si del calciatore bosniaco come prima alternativa all'uruguaiano. La dirigenza giallorossa non può farsi trovare impreparata e per questo avrebbe finalmente trovato l'accordo con Milik.