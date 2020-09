Calciomercato Roma – Se salta Milik? Si valutano 3 nomi al suo posto

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – A Trigoria il mercato è momentaneamente bloccato. Fonseca chiede a gran voce un centravanti. Vedere il gigante bosniaco seduto in panchina ha fatto piangere i cuori dei tifosi giallorossi. Il match pareggiato contro il Verona ha evidenziato quelle che sono le carenze della squadra capitolina, mettendo in risalto la (quasi disperata) necessità di un centravanti d’area. L’affare Milik-Dzeko sembrava fatto, ma qualcosa è andato storto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le principali motivazioni sono legate al fatto che Milik debba risolvere ancora due pendenze con la società partenopea e nelle prossime ore, potrebbero arrivare novità in questo senso.

La prima per essersi rifiutato di prender parte al ritiro punitivo di novembre, la seconda per aver sponsorizzato un suo ristorante in Polonia ma che per motivi di diritti d’immagine non avrebbe potuto fare. A tal proposito balla circa un milione di euro ma nessuna delle due parti ha intenzione di fare un passo indietro. I giallorossi, però, si sono stancati e qualora l’operazione dovesse saltare, hanno già pronto il piano B che prevede 3 possibili alternative.

La prima si chiama Moise Kean. Con l’arrivo di James Rodríguez, il 20enne è stato un po’ messo da parte. È giovane e ha tanta voglia di mettersi in mostra. Lo stesso Raiola negli ultimi giorni ha confermato che il suo giovane talento tornerebbe volentieri in Italia. La Roma però sembrerebbe essere più propensa ad acquistare un calciatore con più esperienza sulle spalle. Ecco perché il secondo nome viene da Londra, più precisamente dal Chelsea.

Stiamo parlando di Giroud. L’attaccante francese avrebbe confidato a Lampard la sua volontà di lasciare la squadra. Le sue pretendenti sono molte. I bianconeri e i nerazzurri ci sperano ancora ma qualora la Roma non dovesse riuscire a portare Milik nella Capitale, potrebbe entrare prepotentemente nella trattativa. Il terzo nome viene dalla Spagna, più precisamente dal Real Madrid. Luka Jovic, pagato a suon di milioni dai blancos. Il serbo, però, non sarebbe ancora riuscito a convincere pienamente Zidane che lo avrebbe un po’ messo da parte. Il classe ‘97 vorrebbe giocare di più e non esclude di lasciare la Spagna. L’Hertha Berlino e i rossoneri si sono fatti avanti, chissà se anche i giallorossi decideranno di tentare l’assalto al gioiellino “merengues”. E proprio parlando del mercato della Roma, attenzione. Perché la nuova dirigenza starebbe valutando 10 nomi… con qualche sorpresa >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA