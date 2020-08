Calciomercato Roma, arrivano voci clamorose sul nuovo attaccante

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Giallorossi all’opera. La prossima sessione di calciomecato dovrà essere convincente. Per mille motivi. L’annata appena trascorsa è stata una delusione per tutti. Per i tifosi, così come per una proprietà che oramai non c’è più. I nuovi proprietari hanno intenzioni nuove e rinnovate ambizioni. E questa, è certamente una grande notizia per tutti i tifosi giallorossi. Inevitabile però, sarà la “prova” dei fatti. Per questo motivo, oggi proveremo a fare il punto della situazione su quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane. Ai prossimi giorni.

Una delle notizie più “clamorose” se vogliamo, è quello che potrebbe essere l’inserimento della Roma per un giocatore che fino a qualche ora fa, sembrava ad un passo dalla Lazio. Stiamo parlando di Muriqi che secondo quanto viene riportato da vocegiallorossa.it, potrebbe diventare il sostituto di Dzeko, nel caso il giocatore giallorosso dovesse partire per trasferirsi altrove. Per Lotito, sarebbe una beffa incredibile. E secondo quanto riporta la fonte che vi abbiamo citato, però, la cosa sarebbe assolutamente verosimile. Staremo a vedere. Ma non finisce qui.

No, perché fra le mille ipotesi che circondano le voci di calciomercato legate alla Roma, c’è anche quella legata a più di qualche affare col Napoli. La dirigenza capitolina sembrerebbe molto vicina a quella Azzurra a cui, notizia di queste ore, avrebbe proposto ben 6 nomi. Oltre ai già noti Under e Veretout (che la Roma vorrebbe utilizzare in un modo o nell’altro per arrivare a prendere Milik) ora i giallorossi avrebbero proposto al Napoli anche i nomi legati a Fazio, Cristante, Pau Lopez e Kluivert. Giocatori evidentemente ritenuti lontani dal progetto di Fonseca ma anche del club, che non sembra voler puntare su di lui.