Calciomercato Roma, colpo in arrivo? “Pirlo non lo vuole!”

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Oggi vi abbiamo parlato di quanto all’interno dell’ambiente romanista, ci sia aria di rivoluzione. Più o meno, quasi totale. Basti pensare che su un giocatore come Dzeko, ancora non c’è chiarezza. Ve ne sarete accorti: c’è chi ne parla come una colonna portante del progetto giallorosso in vista dei prossimi anni e chi, invece, lo dà praticamente per partente verso Torino, per indossare la maglia bianconera. La verità, probabilmente, la conoscono solamente giocatore e società, che in effetti nel minor tempo possibile avranno il compito di riuscire a capire il da farsi.

In questo senso – per certi versi incredibilmente – una “spinta” potrebbe arrivare proprio da Pirlo, neo-tecnico bianconero. Secondo quanto riportato dal giornalista Mediaset Marco Cherubini, da parte sua ci sarebbe stata una netta bocciatura di Milik. Da quelle parti, l’obiettivo è proprio Dzeko. E allora, questo, schiarisce il panorama. Dzeko potrebbe seriamente andare a Torino. Con la Roma, che a sua volta, si “butterebbe” a capofitto sull’ariete del Napoli che però, ADL, valuta 40 milioni di euro. Una cifra oggettivamente elevata da cui però il patron azzurro non sembra volersi smuovere. E allora, che fare?

Semplice: al 90% si procederà con degli scambi. Al Napoli, piace moltissimo Under. Ma pure Veretout. E se quest'ultimo dovrebbe essere praticamente "intoccabile", il Turco potrebbe invece essere un'ottima pedina di scambio. Ecco perché a conti fatti, l'idea di un trasferimento di Under all'ombra del Vesuvio e di Milik ai piedi del Colosseo, forse, rimane al momento l'ipotesi più probabile. Difficile invece, che possa partire Veretout. La Roma, come detto, lo considera centrale all'interno del proprio progetto. E se anche il suo cartellino potrebbe servire per abbassare la parte legata al conguaglio da dare al Napoli (oltre ad Under) per arrivare a Mililk, i giallorossi non sembrano disposti a privarsene. Piuttosto, a lasciare, potrebbero essere molti altri. A Trigoria infatti, pare stia per scoppiare un vero e proprio terremoto