Calciomercato Roma – Tira una brutta aria: tifosi preoccupati

ROMA NEWS – Correre, correre, correre. C’è da agire, bisogna fare qualcosa. E bisogna farlo in fretta. Questo, perché davvero non c’è più tempo. I giallorossi continuano a non agire e ora, fra i tifosi, un po’ di malumore inizia a palesarsi. Fatta per Smalling? Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, in effetti, è così. Il giocatore è vicinissimo. Ma i fatti, dicono che si sta allenando – seppure in solitaria – ancora a Manchester. Ed è per questo motivo, che bisogna sbrigarsi. Perché questo, è il sintomo di qualcosa che non sta andando per il giusto verso.

Se si corre ancora dietro a Smalling e non si riesce a chiudere – per questo o quel motivo – allora come si può pensare di fare di più sul calciomercato, per altri nomi? Noi, ad esempio, abbiamo fiducia in quello che la nuova proprietà della Roma potrà fare. Ma che lo faccia. Il prima possibile. L’infortunio di Zaniolo, da dramma (che rimane) può e deve trasformarsi in una opportunità per fare meglio. Per investire da subito cifre importanti sul mercato.

Anche fra i tifosi, serpeggia un po’ di malumore: in molti si aspettavano qualcosa di più. E quel qualcosa, ancora non è arrivato. Ecco il motivo per cui sarà fondamentale e importantissimo, dare un segnale non solo a Fonseca (che pure lo attende con ansia) ma anche a tutta la piazza. Che vuole qualcosa di più, di quanto visto fino ad ora. Ossia poco, o niente. Visto che l’unica notizia di rilievo, è – tecnicamente – l’addio di Florenzi. Che noi sinceramente non capiamo. Non può giocare nella Roma (anche se il dilemma tattico ora sembra risolto) ma può giocare nel PSG, vice-campione d’Europa. Una mossa, questa, che poi andrà spiegata. O fatta “dimeticare” con qualche colpo importante. Che noi, abbiamo immaginato. Dovesse dire addio Dzeko, infatti, al suo posto potrebbe esserci un colpaccio >>> VAI ALLA LISTA