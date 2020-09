Calciomercato Roma – Dopo Kumbulla, si valuta un altro colpo… da paura!

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Il neo presidente texano Friedkin fa sul serio. Il mercato giallorosso sta finalmente prendendo forma e adesso escono fuori nomi importanti. Il primo, è già arrivato. Kumbulla è un calciatore di un’importanza tale – per età e prospettive – che non può rendere felici i tifosi giallorossi. Ma – detto questo – il presidente texano non ha intenzione di fermarsi. Nelle ultime ore sono infatti arrivare anche altre indiscrezioni. Notizie interessanti, rispetto a quello che potrebbe accadere da qui al termine delle trattative.

A quanto pare infatti, le voci su De Paul, non sarebbero solamente… voci. Ed il motivo, è anche piuttosto facile e intuibile. Il calciatore argentino sarebbe perfetto per sostituire Zaniolo. Nicolò dovrà attendere tra i 6 e i 9 mesi prima di rimettere il piede sul campo di gioco. C’è un solo grande problema che sta ostacolando i contatti tra il club giallorosso e quello friulano. Questo “problema” prende il nome di Leeds. La squadra inglese vuole Rodrigo De Paul ed è disposta a mettere sul tavolo un’offerta pari a 30 milioni di euro. Il club friulano ne vorrebbe 35 ma le due parti sembrerebbero vicine all’accordo se non fosse per l’argentino che tiene tutti col fiato sospeso.

De Paul ha più volte espresso il desiderio di voler restare in Italia. Nel corso delle ultime settimane il suo nome era stato accostato ai bianconeri, ai biancocelesti e adesso anche a quello dei giallorossi. Il 26enne argentino aspetta solo che le sue pretendenti siano disposte ad offrire una cifra più alta (o quantomeno uguale ) a quella offerta dalla squadra allenata dal "Loco" Bielsa.