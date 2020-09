Calciomercato Roma – Ci siamo: ora colpo enorme per i tifosi… e non solo!

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Quello di Zaniolo, è un vero e proprio dramma. Non c’è molto altro da dire. Quello che questo ragazzo ha subito, nell’arco di così poco tempo, non solo è difficile da accettare ma – solitamente – è quasi (anche) impossibile. Le tempistiche sono state devastanti e ora, la Roma, dovrà tenere la barra dritta. Affiancando il giocatore e provando a fargli capire che il progetto, continuerà a camminare sulle sue spalle. Ma nel frattempo, che fare? L’idea, potrebbe essere quella di portare nella Capitale un colpo importante.

Qualcosa, che possa far tornare il sorriso ai tifosi, oltre che a Fonseca. Per ora, infatti, la nuove proprietà ha fatto poco o nulla. O meglio: s’è impegnata a non vendere nessuno dei calciatori “big” ma questo, ovviamente, non può bastare. E premesso che Dzeko rimane assolutamente in bilico, va detto che la società romanista dovrà impegnarsi anche per provare a fare dell’altro. Ad esempio, un colpo importante per ogni reparto: pensiamo a Smalling in difesa ma anche dell’altro a centrocampo o in attacco.

E in questo senso, uno dei nomi che già in questi giorni erano tornati di moda e che potrebbero farlo ancor più prepotentemente ora, potrebbe essere quello di Federico Chiesa. Un nome inseguito da tutte le big della Serie A e su cui, alla fine, non c'è mai stato realmente un affondo convinto e deciso. La Viola sembra aver chiesto sempre delle cifre altissime e forse spropositate ma mettendosi al tavolo, a trattare, qualcosa di importante potrebbe accadere. Con un colpo simile, la nuova proprietà "risolverebbe" due problemi con un colpo solo: riportare serenità ed entusiasmo in una piazza "spenta" dagli eventi e rinforzare la rosa con un calciatore italiano, forte e stra-promettente.