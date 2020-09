Calciomercato Roma – Friedkin mette il turbo: arrivano grosse notizie!

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – La Serie A è alle porte. Friedkin è appena arrivato ma non ha intenzione di rimanere a guardare. Facciamo il punto della situazione reparto per reparto, partendo dalla difesa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Marash Kumbulla è in arrivo nella Capitale. I biancocelesti e i nerazzurri sono rimasti ”folgorati” dall’accelerazione dei giallorossi. Fonseca punta forte sull’albanese e per lui la dirigenza avrebbe già pronto un quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione. A Setti andrebbero 30 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I giallorossi vorrebbero provare ad offrire 25 milioni più il cartellino di Cetin, in prestito al Verona con diritto di riscatto per 7 milioni. Ma non finirà qui.

La situazione Smalling-Izzo continua a rimanere aperta con l’inglese che (qualora l’albanese dovesse ufficialmente approdare nella Capitale) sembrerebbe essere in netto vantaggio su Izzo. Il Manchester Utd chiede 20 milioni ma Friedkin non vuole andare oltre i 15. Cairo vuole 23/25 milioni per il suo difensore. Il presidente del Toro, però, non sarebbe convinto della formula del prestito con l’obbligo di riscatto pretesa dai giallorossi. Attenzione perché anche a centrocampo la situazione è alquanto complicata. Facciamo il punto.

Perotti ha subito una lesione muscolare durante il match amichevole contro il Cagliare che gli costerà 3 settimane di stop.

Pastore sembrava esser pronto a partire in USA o in Qatar ma il suo agente Marcelo Simonian, secondo quanto riportato da asromalive.it, smentisce tutto. L’argentino, a causa della riabilitazione necessaria dopo l’operazione all’anca, sarà a disposizione a fine ottobre. Zaniolo potrebbe rientrare tra 9 mesi (il professor Fink consiglia una terapia conservativa per non rischiare una ricaduta). Secondo quanto riportato da forzaroma.info sarebbero cominciati da poco i contatti tra la dirigenza giallorossa e i bianconeri per De Sciglio e con i friulani per De Paul. Anche in attacco la situazione è bollente.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà i giallorossi, Arkadisuz Milik e la società partenopea avrebbero finalmente trovato un accordo. ADL potrebbe incassare ben 28 milioni dilazionati in 4 o 5 tranches ma prima bisogna capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko. Under sembrerebbe essere rientrato tra “gli incedibili” vista la possibile cessione dell’attaccante bosniaco e con Perotti, Zaniolo e Pastore attualmente infortunati. E proprio parlando del mercato della Roma, attenzione. Perché la nuova dirigenza starebbe valutando 10 nomi… con qualche sorpresa >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA