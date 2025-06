Calciomercato Roma | Cessione shock, colpa di Lazio e Milan?

La finestra estiva di calciomercato della Roma promette di scaldarsi intorno a ruoli chiave nella retroguardia, con club internazionali pronti a sondare profili esplosi nella Serie A 2024/2025. L’equilibrio tra continuità tattica e opportunità finanziarie spinge le società a valutare con attenzione ogni possibile mossa, sia per mantenere intatto il nucleo della squadra sia per cogliere occasioni di plusvalenza.

I riflettori si accendono sui lati della difesa, dove l'esigenza di freschezza e personalità si sposa con la necessità di onorare i progetti tecnici in atto. Nella scheda successiva trovate il quadro completo delle offerte, i club protagonisti e le strategie messe in campo per assicurarsi giocatori in grado di fare la differenza lungo la corsia sinistra.