Calciomercato Roma, colpo dal Real Madrid! Spunta un nome mai uscito

ROMA NEWS – Il calciomercato invernale, paradossalmente, sembra più vicino di quello estivo passato da poco più di due settimane. Sarà perché i vari tecnici hanno avuto modo di saggiare le rose messe a disposizione dalle società e stanno già rilevando delle zone di campo dove si potrebbe ancora migliorare. Nel caso della Roma, Fonseca non sarebbe soddisfatto delle corsie laterali. Dalla Spagna rimbalza una voce che vorrebbe i giallorossi interessati ad calciatore del Real Madrid, proprio per rinforzare la fascia destra.

Secondo Don Balon i capitolini starebbero sondando il terreno per Alvaro Odriozola, rientrato dal prestito al Bayern Monaco e finito in fondo alle gerarchie di Zidane. Le rare volte in cui gli è stata concessa una chance, l’ex Real Sociedad non ha brillato. Perez si sarebbe quindi convinto a cedere il terzino destro spagnolo. Sul classe ’95 di San Sebastián c’è da registrare anche l’interesse della Vecchia Signora. Si preannuncia una sfida fra i due club nostrani. Visto il contratto in scadenza nel 2024 le Merengues aprirebbero anche ad un prestito con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni.

