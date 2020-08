Calciomercato Roma, colpo di scena: “Vuole andarsene!”

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Risveglio “traumatico” in casa giallorossa. Nelle pagine di TuttoSport, a differenza delle voci che da qualche giorno circolavano in ambienti giallorossi, si legge che Dzeko, vuole i bianconeri. Sì, avete capito bene. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano molto vicino al club di Torino, l’ariete romanista avrebbe nelle sue intenzioni la volontà di dire addio alla Capitale. Pirlo è pronto ad accoglierlo a braccia aperte e questo, non fa che “facilitare” l’eventuale operazione.

A Roma si dice che l’ultima parola spetterà al calciatore. Qualcuno, vocifera che la famiglia preferirebbe rimanere nella Capitale. Di fatto, la verità la sa solamente il giocatore come che detto, secondo TuttoSport, sarebbe convinto del trasferimento a Torino. In tre righe: “E’ gradito a Pirlo, non costa tanto e vuole i bianconeri”. Queste, le tre motivazioni che fanno propendere l’affare verso il sì. E la Roma, che fa? Le ultime voci a questo proposito, raccontano di una società che Dzeko, lo terrebbe più che volentieri. E’ un punto di riferimento, un professionista impeccabile. Uno che in una squadra come la Roma ci sta da Dio. Ma a quanto pare, tutto potrebbe essere messo in bilico e allora nel caso di un addio, bisognerà cautelarsi. E potrebbe esserci un bel colpo di scena.

Sì, perché Milik non avrebbe detto "ancora" di sì alla Roma, perché in attesa dei bianconeri. Che però, preferirebbero Dzeko. E a quel punto, Milik – col posto "occupato" proprio dal romanista – potrebbe convincersi al trasferimento nella Capitale. Anche se a quel punto, proprio la Roma – che non è e non dovrebbe essere la seconda scelta di nessuno – potrebbe a sua volta ripensarci e dunque, lasciare Milik " spasso" puntando su un altro obiettivo. Vedremo.