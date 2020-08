Calciomercato Roma, ultim’ora clamorosa su Mauro Icardi

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Le indiscrezioni che arrivano a proposito delle prossime mosse dei giallorossi, sono ogni giorno tante e piuttosto bollenti. Di questo, ne sono sicuri praticamente tutti i media che raccontano di come la Roma abbia la seria intenzione di rinnovare la rosa, senza però “svendere” i pezzi più importanti. A questo proposito, è certamente interessante la “bomba” di mercato riportata dal portale Spagnolo Todofichajes.

Se Dzeko è “osservato” da vicino da Conte e Pirlo, i giallorossi potrebbero clamorosamente pensare di sostituirlo con Mauro Icardi. Il giocatore, infatti, vorrebbe tornare in Italia. La delusione nella finale di Champions (neanche giocata dall’ex giocatore nerazzurro) sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dell’argentino. E sempre secondo quanto riportato dalla stessa fonte, fra le preferenze di Maurito ci sarebbe anche la squadra giallorossa. Affare possibile?

In realtà, per quanto si tratterebbe di un colpo “pazzesco”, la volontà del giocatore potrebbe rendere tutto molto più semplice di quanto possa sembrare. Se lui vuole tornare in Italia e se la Roma dovesse riuscire a mettergli sul piatto un’offerta allettante, allora, la voce legata a Maurito potrebbe diventare qualcosa di più verosimile rispetto ad adesso. Ma una cosa, è certa. Tutto questo movimento, tutte queste indiscrezioni, confermano le voci di questi ultimi giorni.

La volontà dei giallorossi è quella di fare bene, non di strafare. Tutto quello che sarà possibile mettere in campo, per rinnovare e rinforzare la rosa, verrà messo in campo. Il resto, verrà lasciato a noi giornalisti. Su Icardi, la questione potrebbe essere però significativa. Il valore del giocatore lo conoscono tutti. E se si potesse trovare una sintesi fra le richieste e una eventuale offerta, Maurito, potrebbe davvero essere il colpo per impazzire la tifoseria. Staremo a vedere.