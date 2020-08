Calciomercato Roma, colpo vicinissimo: “I giallorossi spingono”

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – In casa giallorossa è arrivato il momento di fare il punto della situazione rispetto al mercato. Le prossime mosse, saranno quasi tutte “dedicate” ai lavori da svolgere fra cessioni e acquisti. E in questo senso, le indiscrezioni che arrivano sono piuttosto importanti. Iniziamo dalle indiscrezioni riportate dal noto giornalista di SkySport – sempre vicino alle vicende giallorosse – Angelo Mangiante.

Che parlando di Smalling, ha assicurato la volontà della Roma di chiudere in tempi brevi. Pur di chiudere il discorso, sul tavolo del Manchester United i giallorossi dovrebbero presentare – a quanto si apprende – un’offerta da 20 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra nettamente superiore a qualsiasi altra offerta che al momento, sarebbe arrivata ai Red Devils. Una mossa simile, si rende necessaria nel momento in cui ora, sul giocatore, ci sarebbero pure gli occhi di Antonio Conte a cui non dispiacerebbe vederlo in nerazzurro.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l’affare potrebbe andare in porto in tempi brevi. Per la felicità della Roma, dei romanisti e del calciatore stesso che all’ombra del Colosseo sembra essersi ritrovato. Ma non finisce qui. Novità interessanti anche sul fronte attaccante. Dzeko, sembra attenzionato adesso sia da Pirlo che (come noto) dallo stesso Conte, che da tempo lo insegue. Per questo motivo, la Roma si starebbe cautelando provando a portare “a casa” Milik.

Il giocatore del Napoli, potrebbe arrivare nella Capitale in virtù di uno scambio con gli azzurri. A cui andrebbe il cartellino di Under più 15 milioni di euro. Attenzione poi anche al centrocampo. Veretout, sembra considerato come un incedibile. Florenzi, invece, sembra diretto in Premier League. Difficilmente il giocatore, verrà confermato alla corte di Fonseca. Che non pare vederlo, in nessun modo, centrale nel suo progetto di gioco. Staremo a vedere. Nella giornata di domani, sono attese comunque delle novità.