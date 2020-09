Calciomercato Roma – No, no, no e no! Arriva la decisione finale!

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – L’infortunio di Zaniolo è per i giallorossi e non solo, un vero e proprio dramma. Tutto il calcio Italiano s’è stretto attorno al giovanissimo campione che per la seconda volta, dovrà vedersela con una situazione complicata. Anzi, complicatissima. Ma il compito della Roma, sarà anche quello di riuscire a guardare avanti. Perché l’inizio della nuova stagione è comunque alle porte e perché è questo, quello che fanno i grandi club. E allora, una delle prime cose da fare, sarà quella di riuscire a capire ora come potrà cambiare il calciomercato.

Lo stop di Zaniolo è qualcosa che evidentemente “sposta” le cose. Un’assenza che dovrà essere colmata in qualche modo e su cui si inizierà a ragionare già nei prossimi giorni. Come muoversi, lo stabilirà il club. Che intanto, dovrà anche riuscire nell’impresa di non cedere i suoi pezzi pregiati. E’ il caso di Veretout, ad esempio. Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe intenzionato a mettere sul tavolo delle trattative con i giallorossi una somma di circa 30 milioni di euro. Un’offerta niente male, che però a quanto pare, non convince a pieno la dirigenza romanista. Che infatti, avrebbe spinto le proprie richieste fino a 40, di milioni.

Una cifra che consentirebbe senza dubbio alla Roma di avere un bel tesoretto da cui ripartire, ma anche di valorizzare al punto giusto il cartellino di un calciatore che ovviamente, poi, andrà sostituito. Per ora, la Roma avrebbe detto più volte no e ancora no alle proposte mosse dagli azzurri. Con Gattuso che prenderebbe anche domani mattina Veretout e con la Roma, che invece tiene duro. Come andrà a finire? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Intanto, Jordan, rimane dov’è. All’ombra del colosseo. Detto questo, dovesse partire Dzeko, chi arriverà al suo posto? Sulla lista della “spesa” ci sono dei nomi niente male >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA