Calciomercato Roma, la società prende una decisione molto pesante

ROMA NEWS – I giallorossi guardano avanti. E lo fanno fra mille avversità, visto il momento di “transizione” che il club vive e che – evidentemente – crea un po’ di confusione. Ecco il motivo per cui, in un momento simile, è molto importanti porre dei punti fermi a sostegno del progetto. In questo senso, dalla Gazzetta dello Sport, arrivano delle notizie molto interessanti. Nel senso che fra tanti dubbi, qualche punto fermo c’è. Uno di questi, sarebbe rappresentato da Zaniolo. Su di lui, s’è detto praticamente di tutto.

Resta, parte, va via, rimane. La verità, è che il fortissimo centrocampista della Roma rimarrà dov’è. E non solo. Parlando di “punti fermi” pare proprio che Zaniolo sia pronto a diventare il riferimento per il presente, ma anche per il futuro. A breve, dovrebbe esserci un incontro fra lui e Fienga, proprio per parlare di questo. Sempre secondo quanto scrive la stessa fonte, infatti, a Zaniolo verrà comunicata la decisione della Roma di metterlo al centro del progetto giallorosso non solo in campo, ma anche fuori. A livello d’immagine. E non solo. A fine calciomercato, infatti, col giocatore si potrebbe parlare anche di un piccolo ritocco dello stipendio, ovviamente a salire. E questo, sarebbe solo l’inizio delle mosse di mercato dell’estate romanista.

Sì, perché se Zaniolo rimarrà per molto tempo al centro dei progetti giallorossi, c'è chi invece non sa nemmeno se il prossimo anno vestirà la maglia della Roma. Uno su tutti? Dzeko. Voci contrastanti su di lui, raccontano come tutto sia ancora in bilico. Va in bianconero o rimane nella Capitale? Pirlo avrebbe già dato il suo ok. E Cr7… pure. Vedremo.