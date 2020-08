Calciomercato Roma, Friedkin zittisce tutti: ha deciso

Calciomercato Roma

NEWS ROMA – Giallorossi al lavoro. Adesso davvero. La prossima sessione di calciomercato sarà fondamentale per riuscire a capire che verso dovrà prendere l’annata romanista che evidentemente ripartirà fra mille incertezze. Il cambio di proprietà ha il chiaro obiettivo riuscire a risolvere delle questioni determinanti. Dall’assetto societario ad una squadra, che in massimo due anni dovrà riuscire a portare a casa dei risultati per quanto riguarda le vittorie. Ecco il motivo per cui è interessante capire Friedkin cosa ha in mente, almeno a livello teorico. In questo senso, una delle cose da capire è relativa alla scelta dell’allenatore.

Il Corriere dello Sport spiega molto chiaramente come delle “frizioni” fra calciatori e mister al termine della passata stagione ci siano state. Che però, a quanto pare, non bastano per convincere Friedkin a “mollare” il tecnico. A quanto si legge infatti il club avrebbe comunicato telefonicamente ad alcuni calciatori della Roma, la propria scelta: Fonseca rimarrà dov’è. E questo, certamente, potrebbe “modificare” anche il calciomercato nella prossima sessione di trattative. La Roma che intende fare?

Dalla difesa al centrocampo all’attacco: le questioni da risolvere sono tante. E molte, sono le cose da capire. Un argomento su tutti, è quello relativo al “nuovo” bomber. Dzeko sembra sempre più lontano – proprio in queste ore sono attese delle novità interessanti in chiave bianconera – e dunque, bisognerà trovare un sostituto. Milik pare essere in vantaggio, ma le opzioni potrebbero essere diverse. Quello che accadrà, lo scopriremo solo nelle prossime ore. Ma questo, è la prova provata che tutto è ancora in bilico. E che dunque, a breve, sono attese delle sorprese piuttosto importanti sul fronte del mercato romanista. A questo proposito, ecco chi potrebbe arrivare in attacco… oltre a Milik >>> VAI ALLA LISTA