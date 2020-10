Calciomercato Roma – E’ battaglia con Marotta: colpo da 35 milioni in palio

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Il calciomercato ha chiuso appena due settimane fa, ma alcune squadre si stanno rendendo conto che qualche miglioria in più poteva essere compiuta. Fra queste la Roma, toccata dalle parole del tecnico Fonseca in patria e pronta a colmare le lacune messe in luce dall’allenatore portoghese. In attesa che venga ufficializzato un nuovo ds, circolano già voci pesanti sui probabili acquisti nel mercato di gennaio. Sembrerebbe che a darsi battaglia per un grande nome della Serie A saranno i giallorossi e la squadra di Conte.

Come riporta Todofichajes.com la Roma sarebbe fortemente interessata ad Alessio Cragno, portiere del Cagliari. L’estremo difensore toscano si sta confermando anno dopo anno come uno dei migliori della Serie A. Ecco perché non stupisce che sia cercato dalle big nostrane. La società sarda, però, è una bottega cara e per il suo gioiello chiederebbe non meno di 35 milioni di euro. Il portiere rossoblù sarebbe pronto finalmente per il grande salto, sfiorato anche nelle precedenti due stagioni. Chi la spunterà fra la Roma e i nerazzurri?

I capitolini possono sperare. I rapporti fra i rossoblù ed il Biscione si sono raffreddati in seguito alla questione Nainggolan. Ciò non toglie che il presidente Giulini voglia ascoltare le offerte di tutti, ma la cifra resterebbe quella. I giallorossi intendono blindare la propria porta, dopo che negli ultimi anni la fortuna non li ha assistiti nella scelta dei portieri.