Calciomercato Roma – Friedkin, regala un campione a Fonseca!

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – A Trigoria qualcosa comincia a muoversi, in silenzio e nella penombra. I Friedkin sono sbarcati nella Capitale e hanno subito dimostrato di non essere amanti dei riflettori. Dan e Ryan continuano i consueti giri di perlustrazione del centro sportivo anche se qualcuno ammette di non averli neanche incontrati. Tutto avviene nella più assoluta riservatezza. La presentazione del nuovo proprietario non ricorda in alcun modo i tuffi in piscina di James Pallotta. Ma le discrepanze con la ormai vecchia dirigenza non finiscono qui.

Silenzio. Questa è la parola che racchiude in maniera perfetta il primo approccio dei texani con la loro “nuova famiglia”. La piazza giallorossa non è una piazza come le altre. I tifosi hanno un rapporto particolare con la propria squadra. Vogliono essere coinvolti, emozionati, sbalorditi e nulla di tutto ciò è ancora avvenuto. È come se mancasse qualcosa. È come se mancasse… l’entusiasmo. Nel frattempo ci sono novità riguardanti non solo Fienga, il CEO dei giallorossi, ma anche il mercato.

Guido Fienga è risultato negativo al tampone. Il dirigente era stato a contatto con De Laurentiis nel corso dell’assemblea di Lega per discutere, probabilmente, anche di calciomercato soprattutto in riferimento a Dzeko, Milik, Ünder e a Veretout. Il francese è stato espressamente richiesto da Gattuso ma Fonseca lo considera incedibile. Il dirigente giallorosso non ha potuto accogliere a braccia aperte i nuovi proprietari con i quali, però, si vedrà a breve. Il lavoro da fare è tanto. Bisogna rinforzare la squadra, sistemare il bilancio, riprendere in mano la situazione “stadio”. Dan Friedkin è ancora in attesa di vedere Fienga, dopodiché lascerà la Capitale, affidando a suo figlio gli incontri istituzionali. E chissà, che in tutto questo silenzio, non si stia lavorando a qualche colpo a sorpresa. Che sia in attacco o a centrocampo. Di fatto, qualcosa potrebbe muoversi da qui a breve. Dovesse dire addio Dzeko, ad esempio, al suo posto potrebbe arrivare un nome a sorpresa >>> VAI ALLA LISTA