Calciomercato Roma – Rinforzi? Spunta un nome totalmente nuovo

ROMA NEWS – Il calciomercato nella Capitale è ancora apertissimo su ambedue le sponde del Tevere. I giallorossi ieri hanno avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio contro il Verona che però è riuscito a resistere e a mettere in difficoltà la squadra di Fonseca fino all’ultimo. La prestazione di ieri ha convinto molte poche persone che sperano ancora in un paio di colpi di mercato last minute. In attacco servono forze fresche ma Fonseca continua a pressare la dirigenza perché ha bisogno di un altro difensore. Le ultimissime notizie arrivano direttamente dalla Turchia.

Mancini, Ibanez e Kumbulla non bastano e Cristante non vede l’ora di tornare a centrocampo il prima possibile. L’addio di Kolarov e ancora prima quello di Manolas hanno lasciato grandi carenze in un reparto difensivo che prima sembrava essere impenetrabile e che adesso invece fatica di più. Per questo motivo la Roma avrebbe pensato a Domagoj Vida. Difensore croato, classe ‘89 e centrale del Besiktas. I giallorossi avrebbero già pronto sul tavolino un triennale da tre milioni a stagione. Lo stesso club turco starebbe mettendo pressione al 31enne per convincerlo ad accettare la proposta di andare a giocare in Italia. La trattativa sembrerebbe essere già in fase avanzata ma non è finita qui. Infatti la dirigenza ha già pronto il piano B. Ecco i dettagli.

Anche Genoa e Parma sono sulle orme del difensore croato. La Roma è nettamente in vantaggio ma in questa sessione di mercato non si può più essere certi di nulla. Per questo motivo Fonseca sarebbe molto interessato ad altri tre difensori. Il primo è Armando Izzo. Il calciatore può giocare anche come terzino oltre che come centrale. Il “problema” è che Cairo non accetterebbe un’offerta inferiore ai 20 milioni. Il secondo nome continua ad essere quello di Smalling. La Roma non riesce a trovare l’accordo con lo Utd e a complicare la situazione ci sono anche i nerazzurri che si sono intromessi nella trattativa. Godin continua ad essere un’alternativa allettante. L’uruguaiano è molto vicino al Cagliari ma la fumata bianca non è ancora arrivata. E proprio parlando del mercato della Roma, attenzione. Perché la nuova dirigenza starebbe valutando 10 nomi… con qualche sorpresa >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA