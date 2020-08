Calciomercato Roma, Fonseca ha scelto: l’affare non si fa

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Quali saranno i piani dei giallorossi in sede di calciomercato? Se ne parla tutti i giorni, ma ovviamente a Trigoria c’è ancora molta confusione. Di certo, una delle indiscrezioni che iniziano a circolare, è relativa al fatto che Fonseca – salvo colpi di scena – dovrebbe iniziare la nuova stagione come l’ha terminata. Quindi, con il 3-4-2-1. E questo, in sede di mercato, farà la differenza.

Sì, perché come scrive ilmessaggero.it, giocatori come De Sciglio, sarebbero già stati completamente “depennati” dalla lista del calciomercato romanista. Il nome in questione, non arriverà. Per lasciare spazio ad altri. Ad esempio, ora, sarebbe stato inserito il nome di Romero. Ma non solo. Abbastanza clamorosamente, potrebbe tornare di moda anche Florenzi. Per qualche motivo, se la Roma dietro torna a 3, non può tornare utile a Fonseca? Difficile capirlo.

Mandarlo via, sarebbe a questo punto un paradosso. Di fatto, si cercheranno altri difensori da affiancare a Mancini, Ibanez e Kolarov. In tema mercato, poi, ci sono altre novità. Dzeko sembra volenteroso nel voler andare in bianconero, visto che CR7 avrebbe fra le altre cose dato il suo “ok” all’arrivo del calciatore. A quel punto, il sostituto – lo sanno pure i sassi – sarebbe Milik. Che a sua volta, preferirebbe andare a Torino dove però, lo abbiamo appena detto, Dzeko sembra il prescelto.

Insomma: la situazione è quella che è. Se Pedro potrebbe infatti “riciclarsi” come trequartista, è evidente che qualcosa in attacco andrà fatto. Anche per dare una “ringiovanita” ad una rosa che ha forte bisogno di essere rinnovata e svecchiata. Ecco il motivo per cui da qui alle prossime settiamne ci si aspetta (quasi) di tutto. Il calciomercato della Roma, forse, sta per accendersi. A questo proposito va detto che a Trigoria, a breve, potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA