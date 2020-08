Calciomercato Roma, notte bollente: arrivano notizie molto pesanti

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Notte bollente per i giallorossi. La notizia del “momento” è certamente quella legata a Kolarov. Il giocatore, a quanto pare, avrebbe deciso di andare via. La Roma, non sarebbe più al centro dei suoi progetti e per questo motivo sarebbe vicinissimo il suo passaggio alla corte di Conte, in nerazzurro. Un’indiscrezione inaspettata, senza dubbio. Di Marzio, ha svelato anche dell’altro.

Il noto giornalista di Sky Sport, parlando della trattativa in questione, ha detto: “E’ chiaro che la Roma non voleva cederlo. Ma quanto Kolarov decide una cosa, come carattere è difficile dirgli di no. Ora, bisognerà dargli un minimo di indennizzo”. Dunque, per Alexander, sembra davvero terminata l’esperienza all’ombra del Colosseo. Ma sempre nelle ultime ore, sono arrivate delle notizie piuttosto grosse.

La Roma, avrebbe infatti ricevuto le attenzioni del Tottenham che nello specifico, avrebbe richiesto informazioni su Zaniolo. Semplice: Mourinho lo vedrebbe alla perfezione con la maglia degli Spurs. Ma in questo senso, va detto che la Roma si sarebbe detta irremovibile. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti il giocatore rimarrà dov’è. In giallorosso. Inutile dire che una cessione simile, non sarebbe senza dubbio il modo migliore della nuova proprietà di presentarsi. In special modo calcolando che anche Dzeko, ad esempio, sembra sempre più vicino all’addio. La Roma, ora, dovrà prendere delle pesanti decisioni.

Il prossimo passo sarà quello di capire fino a che punto potrà spingersi la dirigenza fra cessioni e acquisti. Visto che poi, la stagione sarà praticamente alle porte. E la Roma, che al momento di colpi “grossi” ha portato a casa solo Pedro, ha bisogno di fare un salto di qualità. Verso avanti. Nel frattempo, attenzione. Perché per l’attacco della Roma spuntano ben 5 nomi che potrebbero arrivare in giallorosso al posto di Dzeko >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA