Calciomercato Roma, Friedkin scatenato: “Ecco chi vuole comprare”

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – I giallorossi sembrano davvero pronti ad iniziare a muovere le prime pedine riguardanti il calciomercato. La volontà della società è chiara e ci sono tutte le buone intenzioni per regalare ai tifosi una squadra di livello, importante. Certo, ci sarà da fare anche qualche cessione ma in questo senso potrebbero esserci delle sorprese. Sì, perché buona parte di quei calciatori che potrebbero diventare un “problema” all’interno della rosa – troppo lunga – alla fine si potranno utilizzare per provare a realizzare degli scambi molto interessanti. Come quello che secondo Ilario Di Giovambattista, può avvenire fra la Roma ed il Torino.

Stando quanto viene riferito su RadioRadio, infatti, ci sono delle grosse notizie rispetto a questo: “La Roma vuole fortemente Belotti ed è pronta a dare Schick più soldi al Torino”. Questa, sarebbe la mossa in venuta in mente alla società che con uno “scacco matto” risolverebbe due problemi. Si “libererebbe” di Schick e allo stesso tempo troverebbe un giocatore voglioso di far bene (e anche di trasferirsi in una big) come Belotti. Che a sua volta, andrebbe a sostituire il partente Dzeko. E sempre parlando del calciomercato della Roma, la stessa fonte svela anche altre notizie interessanti.

“I bianconeri di Pirlo – dice Di Giovambattista – hanno offerto Khedira alla Roma, ma se il tedesco stesse bene non sarebbe successo. Icardi alla Roma? Difficile ipotizzarlo, ma da Friedkin mi aspetto almeno un colpo. L’argentino considera terminata la sua esperienza al PSG e Wanda Nara l’anno scorso ha già avuto contatti con i dirigenti giallorossi. Per Dzeko l’Inter è al momento in pole”. Insomma, tutte notizie piuttosto grosse che potrebbero indirizzare il calciomercato romanista in un senso o nell’altro. Staremo a vedere. L’unica cosa certa è che da qui alle prossime settimane, a Trigoria, potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA