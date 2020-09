Calciomercato Roma, l’ultima idea? Uno scambio con i nerazzurri

Ultime notizie Roma

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Valutazioni sul futuro. Da fare, in maniera obbligatoria, in tempi molto brevi. Il calciomercato della Roma dovrà essere all’altezza della situazione. Ma non solo: avrà il grande compito di ridare fame e ambizione ad un gruppo, che per certi versi, è al suo anno zero. Lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo: si dovrà ripartire da nuovi nomi e da calciatori con voglia di fare. Di giocare. Di vincere. A questo proposito, va detto che ogni giorno si fanno tante chiacchiere rispetto a Dzeko.

Su di lui, si dirà di tutto e di più fino a quando le cose non saranno più chiare. Quindi, fino a quel momento, per noi rimarrà tutto com’è: le possibilità che possa partire sono alte, ma fino a quanto non si troverà la “quadra” con la giusta squadra, allora, tutto rimarrà immutato. Diverso il discorso invece per quanto riguarda Under. La Roma, sembra decisa a dire sì al suo trasferimento al Napoli. E pure per Florenzi, la permanenza sembra praticamente impossibile. Per questo motivo, torniamo a Milano. E vi raccontiamo della possibilità che Conte possa inserirlo nella propria “lista della spesa”.

Alcune indiscrezioni raccontano di come l’ex CT lo accoglierebbe, a quanto pare, a braccia aperte. E la trattativa non sarebbe nemmeno così complicata. Nel senso che stando alle voci che circolano, non ci sarebbero di mezzo “soldi” ma un possibile scambio di cartellini. Chi potrebbe andare a pescare, allora, la Roma? Vecino? Gagliardini? Sono nomi, sono idee. Che però potrebbero diventare attuali da qui a qualche giorno. La possibilità che Florenzi possa andare via ci sono. Che a Conte possa piacere l’idea di averlo a disposizione, pure. Non rimane che trattare. La Roma, a quanto pare, è pronta a farlo. E proprio parlando del mercato della Roma, attenzione: “Ecco chi potrebbe arrivare al posto di Dzeko” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA