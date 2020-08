Calciomercato Roma, Friedkin fa volare i tifosi: un nome top per sognare!

ULTIME NEWS MERCATO ROMA – L’avventura di Dan Friedkin al comando della Roma è appena iniziata. Servirà ovviamente tempo alla nuova proprietà, che però ha tutte le intenzioni di fare le cose in grande e di partire con il piede giusto. Anche e soprattutto dal punto di vista del calciomercato, che sta pian piano entrando nel vivo. Da qualche giorno infatti il mercato giallorosso si sta riscaldando e iniziano a spuntare indiscrezioni, voci e notizie anche di una certa importanza. La più importante forse riguarda Arek Milik, che Fienga starebbe provando a strappare al Napoli e soprattutto alla concorrenza bianconera di Paratici.

Il centravanti polacco è infatti la prima scelta della Vecchia Signora per l’attacco. Il giocatore ha da tempo un accordo di massima con il club di Agnelli, ma la prepotente irruzione della Roma avrebbe rimescolato le carte. De Laurentiis preferirebbe cedere Milik ai giallorossi, anche per avere in cambio Cengiz Under. Bisogna trovare la quadra sull’offerta economica della Roma (15 milioni cash probabilmente non basteranno) e soprattutto convincere il giocatore. Lavori in corso, ma la pista è caldissima. Occhio però, perché Fienga sta lavorando anche per altri nomi, alcuni anche a sorpresa.

La novità più grossa delle ultime ore infatti riguarda il reparto di centrocampo, dove la Roma vorrebbe intervenire portando nella Capitale un grande nome. Da giorni si parla dello scambio con l’Arsenal tra Diawara e Lucas Torreira. L’affare, dopo un’accelerata iniziale, sarebbe entrato in una fase di stallo, anche se i giallorossi rimangono in vantaggio sulla concorrenza per il regista uruguaiano classe ’96. Intanto Fienga si guarda intorno e nel suo blitz in Inghilterra potrebbe lavorare anche su qualche altra pista di grande livello.

Come riportato da Tuttomercatoweb infatti, occhio ad una nuova suggestione per la mediana: Jorginho del Chelsea. L’italo-brasiliano infatti non sarebbe più ritenuto incedibile dai Blues, che anzi potrebbero metterlo sul mercato. I bianconeri, con l’addio di Sarri, lo hanno mollato, lasciando così campo libero ad altre eventuali pretendenti. Il centrocampista della Nazionale italiana piacerebbe anche a Fonseca, soprattutto per le proprietà di palleggio e le geometrie che Jorginho potrebbe dare alla manovra giallorossa. Il costo è elevato e l’ingaggio è pesante, ma l’idea è di quelle suggestive. Oltre a Torreira dunque, attenzione al nome dell’ex Napoli per il centrocampo della Roma.