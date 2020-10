Calciomercato Roma – Nome clamoroso: ecco il primo colpo del nuovo ds

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – La famiglia Friedkin ha grandi progetti per il futuro della Roma. Per costruire una squadra che possa dominare in Italia e in Europa, c’è bisogno di affidarsi ad una dirigenza capace di far fare il salto di qualità ai capitolini. Per crescere dal punto di vista tecnico, ovviamente, sarà fondamentale non sbagliare nulla durante le prossime sessioni di calciomercato. Secondo calciomercatonews.com Dan Friedkin starebbe pensando ad una vecchia conoscenza del calcio italiano per il ruolo di direttore sportivo.

Sembrerebbe che siano già stati avviati i contatti con l’ex dirigente del Diavolo Zvonimir Boban, allontanato dal club rossonero, ma rimpianto da più di qualcuno all’interno della società meneghina. Qualora il matrimonio con il dirigente croato dovesse concretizzarsi, ci sarebbe già il piano per il primo colpo di mercato da regalare a Fonseca. Il tecnico portoghese ha fatto capire che si sarebbe aspettato qualcosa di più dall’ultima campagna acquisti, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Ecco allora che il nome che stiamo per farvi cadrebbe a fagiolo per colmare la lacuna accusata dal mister giallorosso.

Stiamo parlando di Dani Olmo, in forza al Lipsia dallo scorso gennaio. L'ex Dinamo Zagabria è un autentico pallino di Boban che in passato ha provato a portarlo a Milano. Il trequartista classe '98 è valutato circa 30 milioni. Vedremo se l'eventuale arrivo del dirigente croato porterà effettivamente al colpo ad effetto per i giallorossi. I tifosi italiani hanno potuto ammirare le gesta di Olmo nelle sfide di Champions dello scorso anno contro l'Atalanta. Sono state parecchie le squadre europee rimaste impressionate dalla sua qualità e soprattutto dalla sua versatilità, che gli permette di agire su tutto il fronte offensivo.