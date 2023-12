Calciomercato Roma / Non solo Sanches! Mourinho vuole cacciare pure…

La vittoria sul Napoli ha riportato consapevolezze che, in fondo, non erano nemmeno troppo sbiadite via dopo Bologna. La Roma è in corsa per il quarto posto, ormai su questo ci sono pochissimi dubbi. José Mourinho sembra crederci ed è anche per questo che sta sollecitando il club affinché questo lo assisti in sede di calciomercato. Il portoghese chiede rinforzi che possano aiutarlo ad arrivare all'obiettivo tanto desiderato della società: la qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League. Fortuna per Mou, arrivano buone nuove. Il direttore Pinto, infatti, sembra vicinissimo alla chiusura di un acquisto. E allora iniziano questa raffica di notizie con quella più calda: ecco chi è prossimo ad approdare in giallorosso <<<