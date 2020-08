Calciomercato Roma, proposto uno scambio a sorpresa. Florenzi per…

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Continuano senza sosta ad uscire, minuto dopo minuto, tante indiscrezioni e novità interessanti a proposito di quelle che potrebbero essere le mosse giallorosse in sede di calciomercato. Tutto lascia pensare che a Trigoria ci sarà una mezza rivoluzione. O almeno, questo è quello che ci sentiamo di raccontarvi. Le cessioni potrebbero essere diverse (si parla di ben 10 calciatori pronti a salutare, GUARDA LA LISTA DEI NOMI) e allo stesso tempo, anche gli acquisti che arriveranno serviranno a “sostituire” i partenti, rinnovando anche la rosa. A questo proposito va detto che non sembrano esserci particolari novità rispetto a Florenzi.

Qualcuno, ipotizzava una possibile permanenza del giocatore che invece, dopo l’esperienza al Valencia, dovrebbe partire nuovamente. In questo senso le novità che ci arrivano sono chiare: Ancelotti, lo vorrebbe portare con sé all’Everton. Ed è per questo motivo che sul piatto, potrebbe finirci Kean. Uno scambio in piena regola di cui si parla da qualche ora che andrebbe a rispondere all’esigenza della Roma di rendere più folto e profondo il reparto offensivo dove – come avrete capito – le novità in vista del prossimo anno saranno parecchie. La prossima stagione, infatti, sarà molto interessante anche per questo.

Perché la Roma che scenderà in campo sarà sensibilmente diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere. Perché l’anno che verrà, sarà forse per la prima volta dopo anni, davvero, l’anno zero. Ma questo non consentirà alle “concorrenti” di “rubare” i migliori talenti della Roma. Ad esempio, è sempre di queste ore la notizia per cui le offerte arrivate per Zaniolo (si parla di cifre vicine ai 50 milioni di euro) sono state cordialmente rispedite al mittente. Perché cambiare si deve, ma “svendere” davvero no. Nel frattempo, attenzione. Perché per l’attacco della Roma spuntano ben 5 nomi che potrebbero arrivare in giallorosso al posto di Dzeko >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA